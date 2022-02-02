Раніше в інстаграмі української попдіви можна було побачити здебільшого постановні фото з різних студій та анонси прем'єр кліпів та концертів. Проте останнім часом вона все більше почала урізноманітнювати свою стрічку яскравими фото буднів.
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Так, можна побачити, як артистка перебуває у Великій Британії, де навчається її син Веніамін в елітній школі. Після різдвяних свят вона з ним, ймовірно, знову зустрілась, та ще й провела концерт, залаштунки якого показала у короткому відео.
Для перегляду всіх фото і відео гортайте праворуч:
На інших фото вона показує чудові краєвиди з вікна високих скляних будівель і веселить усіх пальцями своїх ніг на підвіконні. Також Тіна Кароль зробила стильне селфі-фото у рожевому пуховику зі скляними окулярами біля стелажа з книгами.
"Співай, читай, мрій. У метушні буднів знайди час для себе", – таємниче підписала фото артистка.
- Зазначимо, що син Веніамін від покійного чоловіка Євгена Огіра вже давно проживає у Великій Британії. Хлопець із семи років навчається у школі Repton Preparatory School. Він живе в українській сім'ї, де вивчає культуру своєї країни, любить борщ та навіть танцює гопак. Разом з мамою він здебільшого говорить російською або англійською мовами.