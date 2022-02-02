Раніше в інстаграмі української попдіви можна було побачити здебільшого постановні фото з різних студій та анонси прем'єр кліпів та концертів. Проте останнім часом вона все більше почала урізноманітнювати свою стрічку яскравими фото буднів.

Дивіться також Тіна Кароль показала, як пройшов її січень: рідкісні знімки з повсякденного життя

Так, можна побачити, як артистка перебуває у Великій Британії, де навчається її син Веніамін в елітній школі. Після різдвяних свят вона з ним, ймовірно, знову зустрілась, та ще й провела концерт, залаштунки якого показала у короткому відео.

Для перегляду всіх фото і відео гортайте праворуч:

На інших фото вона показує чудові краєвиди з вікна високих скляних будівель і веселить усіх пальцями своїх ніг на підвіконні. Також Тіна Кароль зробила стильне селфі-фото у рожевому пуховику зі скляними окулярами біля стелажа з книгами.

"Співай, читай, мрій. У метушні буднів знайди час для себе", – таємниче підписала фото артистка.