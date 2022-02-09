Українська виконавиця Тіна Кароль зазвичай публікувала в інстаграмі світлини з модних фотосесій чи уривки з кліпів. Та тепер вона активно ділиться "живими" кадрами з повсякденного життя.
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Нові фото від Тіни Кароль
Цього разу знаменитість показала свої робочі будні. Зокрема, вона опублікувала знімок, на якому позувала на студії звукозапису.
Тіна Кароль на студії / Фото з інстаграму зірки
Також співачка поділилась селфі, яке зробила, позуючи навпроти дзеркала. Тіна постала у чорній атласній піжамі, що складалась з мінішортів та майки на тонких бретелях. Домашній образ Кароль доповнював золотий ланцюжок на шиї та ефектний макіяж.
Тіна Кароль на студії / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль опублікувала й відео, де показала уривки з концертів та підготовки до нього.
Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті,
– інтригуюче звернулась до фанів артистка.
Для перегляду відео гортайте праворуч:
Шанувальники у захваті від "живих" кадрів з повсякденного життя Тіни Кароль. Вони активно залишають свої відгуки у коментарях:
- "Дуже подобається друга фотографія. Ніби нічого незвичайного, але так чіпляє";
- "Обожнюю";
- "Я так люблю такі пости від вас. Моя шалена любов";
- "Ці лайф-пости як окремий вид мистецтва";
- "Тіночко, ми дуже сумуємо. Дуже чекаємо концертів, любимо вас";
- "Вау, прекрасна така";
- "Дуже чекаємо зустрічі";
- "У серце. Любимо шалено".
Зауважимо, Тіна Кароль вже втретє ділиться такими атмосферними фото:
- спершу вона показувала, як провела січень,
- згодом продемонструвала яскраві знімки з Лондона.