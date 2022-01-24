Замість Сергія Притули: хто став новим ведучим фіналу Нацвідбору Євробачення-2022

На пресконференції Суспільного телебачення оголосили не тільки фіналістів Нацвідбору, але й ведучу фіналу. На головній сцені захід вестиме Маша Єфросиніна.

Цьогоріч Національний відбір Євробачення-2022 матиме змінений вигляд. Змінились не тільки правила відбору, але й ведучий прямого ефіру.

Важливо Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Ведуча Національного відбору

У 2022 році фінал Нацвідбору вестиме не традиційно Сергій Притула, а Маша Єфросиніна. Вона оголошена ведучою основної сцени. Тоді як Тимур Мірошниченко вестиме захід за кадром.

Ми знаємо дуже вдалі виступи Сергія Притули в минулих відбіркових конкурсах. Насправді деякі його фрази ставали мемами, тому така висока планка ведіння того заходу. Це мала бути теж дуже гідна кандидатура, мені здається, ми з цим впорались

– прокоментував вибір генеральний продюсер Friends Production Олексій Гончаренко.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

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Національний відбір Євробачення-2022: що відомо

14 грудня Суспільний мовник розпочав прийом заявок для Національного відбору. Перший етап підготовки до Євробачення завершився 22 січня.

Суспільний мовник отримав 284 заявки від різних музикантів. 17 січня Суспільне оголосило довгий список, а 24 січня – список фіналістів.

Цього року за право представляти Україну боротиметься не 12, а 8 артистів. Серед них – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. 12 лютого буде фінал – артисти поборються за право виступити на головній сцені Євробачення у Турині.