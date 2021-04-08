Експеримент не для всіх: Михайло Заливако поставив учасницям "Холостяка" незвичну умову
Головний герой реаліті-шоу "Холостяк" 11 сезон Михайло Заливако щоразу придумує нові правила на проєкті. У новому випуску проєкту холостяк попросив дівчат цілий тиждень не користуватись косметикою і показати себе справжніх.
Джерело:інстаграм СТБ
Жорстке випробування сподобалось не всім. Коли на початку чергового тижня Михайло Заливако попросив дівчат забути про косметику на найближчий тиждень, усі були в шоці.
Цікаво За кадром спілкування заборонене, – Юля "Зайка" розсекретила суворі правила на шоу "Холостяк"
Справа в тім, що холостяк та ведучий Григорій Решетник вирішили перевірити соціальні мережі усіх учасниць. Там головний герой шоу побачив, наскільки вони є іншими, ніж у реальному житті. Йому не сподобалась надмірна ретуш фотографій чи фільтри, тому він наважився на такий експеримент.
Я не очікував такого. Мені не подобається, коли в фотошопі все,
– зізнався Заливако в анонсі 6 випуску шоу "Холостяк".
Який вигляд матимуть дівчата без косметичної продукції і чи не будуть соромитись з'явитись перед Михайлом у природньому вигляді – побачимо згодом.
Який ще експеримент робив Заливако на проєкті?
- Нагадаємо, що одним з особливих експериментів Михайла нещодавно також став поділ дівчат на 2 будинки.
- Чоловік був переконаний, що складати своє враження про дівчат на першій вечірці – неправильно, тому залишив усіх учасниць.
- Дві групи дівчат по 15 людей в кожному будинку деякий час не здогадувались про існування один одного.
- Холостяк також вирішив не дарувати на побаченнях троянди, аби нікому не давати привілегій.
Поділитися новиною