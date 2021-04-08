Эксперимент не для всех: Михаил Заливако поставил участницам "Холостяка" необычное условие
Главный герой реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон Михаил Заливако каждый раз придумывает новые правила на проекте. В новом выпуске холостяк попросил девушек целую неделю не пользоваться косметикой и показать себя настоящих.
Источник:инстаграм СТБ
Жесткое испытание понравилось не всем. Когда в начале очередной недели Михаил Заливако попросил девушек забыть о косметике на ближайшую неделю, все были в шоке.
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Дело в том, что холостяк и ведущий Григорий Решетник решили проверить социальные сети всех участниц. Там главный герой шоу увидел, насколько они другие, чем в реальной жизни. Ему не понравилась чрезмерная ретушь фотографий или фильтры, поэтому он решился на такой эксперимент.
Я не ожидал такого. Мне не нравится, когда в фотошопе все,
– признался Заливако в анонсе 6 выпуска шоу "Холостяк".
Как будут выглядеть девушки без косметической продукции и не будут ли стесняться появиться перед Михаилом в естественном виде – увидим позже.
Какой еще эксперимент делал Заливако на проекте?
- Напомним, что одним из особых экспериментов Михаила недавно также стало разделение девушек на 2 дома.
- Мужчина был убежден, что составлять свое впечатление о девушках на первой вечеринке – неправильно, поэтому оставил всех участниц.
- Две группы девушек по 15 человек в каждом доме некоторое время не догадывались о существовании друг друга.
- Холостяк также решил не дарить на свиданиях розы, чтобы никому не давать привилегий.
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