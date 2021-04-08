Главный герой реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон Михаил Заливако каждый раз придумывает новые правила на проекте. В новом выпуске холостяк попросил девушек целую неделю не пользоваться косметикой и показать себя настоящих.

Жесткое испытание понравилось не всем. Когда в начале очередной недели Михаил Заливако попросил девушек забыть о косметике на ближайшую неделю, все были в шоке.

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Дело в том, что холостяк и ведущий Григорий Решетник решили проверить социальные сети всех участниц. Там главный герой шоу увидел, насколько они другие, чем в реальной жизни. Ему не понравилась чрезмерная ретушь фотографий или фильтры, поэтому он решился на такой эксперимент.

Я не ожидал такого. Мне не нравится, когда в фотошопе все,

– признался Заливако в анонсе 6 выпуска шоу "Холостяк".

Как будут выглядеть девушки без косметической продукции и не будут ли стесняться появиться перед Михаилом в естественном виде – увидим позже.

Какой еще эксперимент делал Заливако на проекте?