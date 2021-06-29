Leopolis Jazz Fest 2021: феєричне закриття ювілейного фестивалю та Джамала на сцені

28 червня відбулося закриття ювілейного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021. Протягом 5-ти дні музиканти з 18 країн світу приголомшували неймовірними концертами. В останній день фестивалю головну сцену запалювали український колектив Pianoбой та джаз-оркестр Лінкольн-центру.

Відгримів X фестиваль Leopolis Jazz Fest. Цього року його неабияк чекали, адже через пандемію коронавірусу було невідомо, чи він відбудеться та чи вдасться приїхати усім запрошеним музикантам. Але Львову вкотре довелося довести, що це місто джазу. А гості фестивалю завдяки масовому тестуванню на коронавірус могли насолоджуватися виступами без захисних масок на обличчях.

Читайте також Літо, мода, джаз: Оксана Караванська у Львові презентувала нову колекцію

В день закриття фестивалю послухати джазові імпровізації зібралося чимало охочих. Вдень львів'яни на гості міста відправлялися в центр, де слухати безкоштовні концерти, а ввечері у партері та пікнікових зонах нетерпляче чекали початку виступів на головній сцені імені Едді Рознера. Спеціально до Дня Конституції усі три сцени відкривали українські музиканти.

Сцена у дворі палацу Потоцьких

Концерти останнього дня фестивалю розпочав український колектив Jive Review. Публіка неочікувала, що виступ буде настільки потужним і драйвовим. Музиканти запалили неймовірною енергією та забезпечили позитивним настроєм на весь день. Було гаряче!

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Саксофоніст Timo Vollbrecht, який є керівником колективу Fly Magic, органічно поєднав джаз з елементами пост-року та інді-музики. Музикант використав експериментальні та традиційні форми музичних творів, чим і підкорив серця публіки. Незвичні комппозиції набули особливого шарму ще й завдяки команді саксофоніста:

гітаристу Keisuke Matsuno;

клавішнику Elias Stemeser;

барабанщику Sebastian Merk.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Сцена на площі Ринок

Виступ колективу INSO-Lviv розтопив серця гостей Leopolis Jazz Fest. Цей оркестр вже є традиційним учасником фестивалю:

у 2016 році відкрив фестиваль з піаністом Вадимом Неселовським на площі Ринок;

у 2017 році представив програми з Авішаї Коеном на сцені імені Едді Рознера;

а у 2018 році виступив з Lars Danielsson Group.

У 2021 році до музикантів приєдналася українська джазова співачка Тамара Лукашева. Від її співу та гри оркесту в глядачів були мурашки по шкірі. На площі Ринок звучали твори одеського композитора та піаніста Юрія Кузнєцова. Також Тамара Лукашева виконала власні композитори. Усі вони були написані в різних час. Диригував – Віталій Протасов. Браво!

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

А завершило концерти X фестивалю Leopolis Jazz Fest на площі Ринок шведське тріо MusicMusicMusic – видатні джазові музиканти. У Швеції їх назвали одним з найяскравіших колективів, які з'явилися на джазовій сцені за останні роки.

Шведи вразили слухачів експериментами. Тріо виконало класичні джазові композиції та авторські твори піаніста колективу Fabian Kallerdahl. Разом із ним для публіки виступали басист Josef Kallerdahl і барабанщик Michael Edlund.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Сцена імені Едді Рознера

Згідно з традицією Leopolis Jazz Fest вечір Дня Конституції відкриває топовий український гурт. Цього року на фестиваль завітав Pianoбой.

До теми Leopolis Jazz Fest: Pianoбой розповів про виступ, який готує до Дня Конституції

Дмитро Шуров розповідав, що нарешті здійснилася його мрія – стати джазменом і заграти на такому фестивалі. Він разом із 12-ма сміливими музикантами спеціально для Leopolis Jazz Fest створив програму Jazz Live.

Початок вечора бу дуже душевним і зворушливим. Артист потішив авторськими хітами та неповторною класикою.



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Також Дмитро Шуров підготував сюрприз для глядачів. На сцену разом із ним вийшла неперевершена Джамала. Вона приїхала у Львів спеціально для того, щоб виступити на Leopolis Jazz Fest. Публіка була в захваті!



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Завершальним на цьогорічному фестивалі став неймовірний концерт Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis.

Джаз-оркест Лінкольн-центру – це біг-бенд з 15 віртуозних музикантів на чолі з Вінтоном Марсалісом, який є художнім директором всесвітньо відомого Jazz at Lincoln Center, що базується в Нью-Йорку. Колектив щосезону проводить тисячі концертів та освітніх заходів.

Вінтон Марсаліс – віртуозний американський трубач і композитор, один з найвідоміших представників музичної династії Марсалісів. З 1982 року музикант написав понад 60 джазових композицій і класичних записів. За вклад в джазову індустрію Вінтону вдалося отримати 9 премій Греммі! Він став першим джазовим музикантом, який отримав престижну Пулітцерівську премію в галузі музики за ораторію Blood on the Fields.

Оркест змусив публіку шаленіти! Драйв та майстерність розтопили глядацькі серця! Гості зі Сполучених Штатів Америки стали яскравим завершенням Leopolis Jazz Fest 2021.



Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 каналу



Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 каналу



Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 каналу



Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 каналу

Напередодні концерту Вінтон Марсаліс провів майстер-клас у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Він зібрав аншлаг, чимало студентів прагнули отримати поради від зірки світового масштабу. Музикант вказав присутнім на певні моменти у виконанні, щоб музика звучала майстерніше. Також наголосив, що не обов'язково грати лише по нотах, найважливіше – відчувати музику.

Не треба голосно, надто інтенсивно. Жартуйте між собою. Більше пристрасті,

– сказав Вінтон Марсаліс.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Концерти Leopolis Jazz Fest 2021