Український музикант Артем Пивоваров їздить з благодійними концертами. Нещодавно він виступив у Латвії, де стався зворушливий момент.

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Артем Пивоваров показав відео з концерту

Під час концерту на сцену вийшов захисник Маріуполя та "Азовсталі". У нього була сіра футболка з написом полку та забинтована рука. Ймовірно, боєць проходить за кордоном реабілітацію.

Захисник звернувся до глядачів зі щемливими словами. Поряд з ним стояв і Артем Пивоваров – у руках він тримав синьо-жовтий прапор.

На цьому етапі і в цій країні я представник полку "Азов" – героїчного, непереможного полку. Давайте всі разом підтримаємо "Азов". Послухайте, я прочитаю молитву за азовців, які дійсно воюють, і за азовців, які загинули. Послухайте, будь ласка, уважно,

– звернувся боєць до присутніх.

Військовий прочитав перед публікою Молитву українського націоналіста. Її створив Осип Мащак, один з лідерів Організації українських націоналістів, на початку 1930-х років. Тоді кожен, хто приєднувався до ОУН, мав знати Молитву напам'ять. Зараз її читають "азовці" та бійці полку "Січ".

Захисник Маріуполя на концерті Пивоварова: відео

Нагадаємо, це вже не перший момент до сліз, що стається на концерті Артема Пивоварова. У Кам'янці-Подільському він зупинив виступ заради маленького українця. Хлопчик почав плакати через втрату, тоді як артист почав його втішати.

У коментарях глядачі захоплюються українським захисником та пишуть йому слова подяки. Ролик зворушив багатьох.