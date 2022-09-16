Відомий співак Артем Пивоваров їздить з концертами містами України. Днями він виступив у Кам'янці-Подільському, де сталась дуже зворушлива ситуація.

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Чому Пивоваров зупинив концерт

Під час виступу виконавця юний хлопчик, вочевидь, підійшов ближче до сцени. На очах у нього були сльози, що помітив Артем Пивоваров. Він зупинив концерт, бо вирішив підтримати маленького українця.

"Говорять, що чоловіки не плачуть, та це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду у твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватися в людях, інколи й у своїх думках також, але ці речі роблять нас сильнішими. Ти втратив близьку людину, кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це у такому юному віці й мені прикро за це", – сказав співак хлопчику.

Я відчував те саме... Найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найкращі думки про себе. Це важливо, тому що, якщо ти згадуєш про неї сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, то ця людина була особливою і робила особливі речі у своєму житті,

– додав він.

В інстаграмі Артем Пивоваров додав, що дуже важливо у цей час війни підтримувати одне одного. "Цей хлопчина зупинив наш концерт… Говорити важливо! Підтримувати – ще важливіше! Не забувайте про це… особливо зараз".

Артем Пивоваров підтримав хлопчика на концерті: відео

Щемливе відео швидко розлетілось у мережі. Воно торкнулось серця кожного, хто його переглянув. Шанувальники у коментарях зізнаються, що після ролика важко стримати сльози.

"Боляче, дуже боляче";

"Артем, ти молодець. Цьому хлопчику як ніколи була потрібна така підтримка";

"Боже, як же боляче дивитися це відео";

"Аж сама сльози витерла. Артеме, залишайся таким же добрим і чуйним";

"Твоїй людяності й підтримці немає ціни";

"І я тепер плачу, разом з хлопчиком";

"Це неможливо… серце рветься на шматки, коли бачу дитячі сльози";

"За що? За що так страждають наші діти?";

"Серце крається. Чому наші діти повинні все це переживати".

Нагадаємо, Артем Пивоваров нещодавно відреагував на звільнення Збройними Силами рідного Вовчанська. Він подякував українським воїнам та показав фото з міста.