Украинский музыкант Артём Пивоваров ездит с благотворительными концертами. Недавно он выступил в Латвии, где произошел трогательный момент.

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Артём Пивоваров показал видео с концерта

Во время концерта на сцену вышел защитник Мариуполя и "Азовстали". У него была серая футболка с надписью полка и забинтованная рука. Вероятно, боец проходит за границей реабилитацию.

Защитник обратился к зрителям со щемящими словами. Рядом с ним стоял и Артем Пивоваров – в руках он держал сине-желтое знамя.

На этом этапе и в этой стране я представитель полка "Азов" – героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим "Азов". Послушайте, я прочту молитву за действительно воюющих азовцев и за погибших азовцев. Послушайте, пожалуйста, внимательно,

– обратился боец к собравшимся.

Военный прочел перед публикой Молитву украинского националиста. Ее создал Осип Мащак, один из лидеров Организации украинских националистов, в начале 30-х годов. Тогда каждый, кто присоединялся к ОУН, должен был знать Молитву наизусть. Сейчас ее читают "азовцы" и бойцы полка "Сич".

Защитник Мариуполя на концерте Пивоварова: видео

Напомним, это уже не первый момент до слез, который происходит на концерте Артема Пивоварова. В Каменце-Подольском он остановил выступление для маленького украинца. Мальчик начал плакать из-за потери, в то время как артист начал его утешать.

В комментариях зрители увлекаются украинским защитником и пишут ему слова благодарности. Ролик взволновал многих.