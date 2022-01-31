О возможном вторжении России на территорию Украины говорит весь мир. Новости, которые ежедневно появляются в сети, вызывают беспокойство и у знаменитостей.
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Лилия Ребрик о возможной войне
Телеведущая Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме опубликовала запись, в которой рассказала, что делает для того, чтобы не паниковать из-за информации о войне России против Украины.
Отвлечься от плохих мыслей звезде помогают дети. Вместе с дочками она на несколько часов расслабляется, не читает новости, не слушает радио. Они лишь наслаждаются друг другом и забывают обо всем на свете. Также Лилия делает фото с маленькой Полиной и старшей Дианой, которые потом публикует в сети.
Лилия Ребрик с дочкой Дианой / Фото из инстаграма телеведущей
Лилия Ребрик с дочкой Полиной / Фото из инстаграма телеведущей
Текст публикации Лилии Ребрик:
Что я делаю, чтобы не сойти с ума от ужасных новостей? Беру девочек, устраиваем себе девичий день! На несколько часов отключаем мозги, не читаем новости, не слушаем в автомобиле радио, только наслаждаемся друг другом и забываем обо всем на свете! Чтобы потом вернуться крепкими и со светлыми мыслями!