Українська співачка Злата Огнєвіч на Новий рік забула гонорар в машині, а Дантес напився горілкою так, що не розумів, п'яний він, чи тверезий. Більше історій читайте в матеріалі.

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Курйозні ситуації з зірками на Новий рік

Настя Каменських і Потап

Співачка розповіла, що перед Новим роком їм треба було знятись у великій кількості шоу, де всюди їм наливали алкоголь. Щоб до самого 31 грудня зберегти хороший стан здоров'я, подружжя пило лише лимонад.

"Я пам'ятаю, коли ми виступали разом з Олексієм, брали участь у неймовірній кількості новорічних шоу, де замість шампанського пили лимонад. Тільки уявіть, починалося це десь у вересні, а закінчувалося у грудні. І справді ми пили дуже багато лимонаду, адже стільки алкоголю вжити просто неможливо – померли б від алкоголізму", – поділилась артистка.



Потап і Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Леся Нікітюк

Телеведуча й блогерка зізналась, що 2018 рік вона так і не зустріла, бо просто заснула через перевтому.

Я тоді втомилася так, що просто наїлася мандаринок і заснула зі своєю собакою. Коли ти багато працюєш і постійно намагаєшся видавати глядачам якісний продукт, то втома може перемогти. Так і сталося…

– розповіла вона.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Дантес

2010 Новий рік був найкурйознішим для артиста. Тоді у складі гурту "ДіО.фільми" він виступав на Майдані в Києві. Тоді було вкрай холодно, однак юні співаки хотіли відповідати іміджу та одягнулись не під погодні умови. Щоб зігрітися, Олійник і Дантес пили горілку за лаштунками.

"У теплому приміщенні ми п'яніли, але потім виходили й знову пили. Того вечора ми дуже напилися, але виступали на сцені. Хоча до кінця не могли зрозуміти, п'яні ми чи тверезі. Нам було холодно й тепло водночас. Я цей Новий рік запам'ятав надовго", – зізнався чоловік.



Дантес / Фото з інстаграму зірки

Оля Цибульська

Майже кожен рік співачка зустрічає Новий рік на сцені. Вона розповіла, що один з таких випадків був доволі незвичним.

Якось, ще будучи студенткою, я йшла з корпоративу додому пішки з метою зекономити зароблені гроші. Уявіть, у сукні та босоніжках йшла з Пущі-Водиці до Нивок,

– пригадала знаменитість.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму зірки

Ірина Федишин

Зірка так само дуже часто святкує Новий рік на роботі. Одного разу ніч була неймовірно насичена виступами.

"Найкурйознішим можу назвати той Новий рік, коли я дала 8 корпоративів за ніч! Останній був о 5−6 ранку – саме в цей час я приїхала до ресторану, де на мене чекали неймовірно веселі гості. Я ледве дихала у тому залі", – поділилась вона.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки

Злата Огнєвіч

Декілька років тому артистка працювала у двох місцях у новорічну ніч. Після першого виступу вона викликала таксі, а в машині забула весь гонорар.

Щось цієї ночі пішло не так. Звичайно, гроші мені ніхто так і не повернув. Я отримала гонорар за іншу роботу. Але все-таки половину свого заробітку втратила,

– розповіла Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Андрій Данилко

Артист, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, лише кілька разів зустрічав Новий рік вдома, а не на концертах. Минулорічна новорічна ніч й була тим винятком. Він втратив нюх і смак, тож вирушив здавати ПЛР-тест.

Ми о 3-й годині ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватись з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі?". Ми всі посміялись. Сфотографувались. Але так, ми захворіли, і виступ довелося скасувати,

– поділився Андрій Данилко.



Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму зірки