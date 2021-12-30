У той час, як вся країна готується зустрічати Новий рік, артисти розриваються між корпоративами та новорічними вогниками. Для них святковий період багатий на курйози та смішні історії. Казуси під бій курантів траплялися і з Вовою Дантесом. Про найпам'ятніше святкування Нового року він ексклюзивно розповів для 24 каналу.

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Як Дантес на Новий рік напився горілки з Олійником

Якщо співаку важко визначитися з найкращим святкуванням Нового року, от з найкурйознішим – запросто. Воно сталось 2010 року, коли Дантес у складі гурту "ДіО.фільми" виступав на Майдані в Києві.

Того року на вулиці була справжня зима, мінус 15. Однак юнаки, аби відповідати іміджу, одяглись зухвало. На Володимиру були лише вузькі джинси, майка та шкіряна куртка. У що був одягнений Вадим Олійник співак не згадає, однак добре пам'ятає, як вони пили горілку за лаштунками, щоб зігрітися.

У теплому приміщенні ми п'яніли, але потім виходили і знову пили. Того вечора ми дуже напилися, але виступали на сцені. Хоча до кінця не могли зрозуміти, п'яні ми чи тверезі. Нам було холодно й тепло водночас. Я цей Новий рік запам'ятав надовго,

– зізнається Володимир Дантес.

Володимир Дантес / Фото з інстаграму артиста

До слова, найгірше святкування Нового року, яке було в артиста, минуло в підвалі. У новорічну ніч 2007-го він співав кавери на корпоративі, де його друзі працювали аніматорами. Під бій курантів тоді нікому не відомий Дантес сидів під землею сам, тоді як всі інші забавляли замовників.

Дантес про найкращі подарунки на Новий рік

Як не дивно, найкращі подарунки на Новий рік Володимир Дантес отримував у дитинстві. Він старанно писав листи Діду Морозу, а батьки сумлінно виконували всі його бажання.

У дитинстві, пам'ятаю, написав листа Дідові Морозу. Я хотів дві упаковки кіндер-сюрпризу. Мені подарували одну, і я був найщасливішою дитиною. Тоді я збирав бегемотів, мені не вистачало кухаря, а тут він у мене з'явився – кухар у фартуху і з ложкою в руках,

– з ностальгією пригадує співак.

"Мені здається, будь-який подарунок – це класна штука", – підмітив Дантес.

Однак, кохану дружину Надю Дорофєєву Володимир дивує переважно дорогими подарунками. На один з них, "крутий номер у готелі "Опера" в Києві", артист витратив майже всі свої гроші – 400 доларів.