Украинская певица Злата Огневич на Новый год забыла гонорар в машине, а Дантес напился водкой так, что не понимал, пьян он или трезв. Больше историй читайте в материале.

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Курьезные ситуации со звездами на Новый год

Настя Каменских и Потап

Певица рассказала, что перед Новым годом им надо было сняться в большом количестве шоу, где везде им наливали алкоголь. Чтобы до самого 31 декабря сохранить хорошее состояние здоровья, супруги пили только лимонад.

"Я помню, когда мы выступали вместе с Алексеем, участвовали в невероятном количестве новогодних шоу, где вместо шампанского пили лимонад. Только представьте, начиналось это где-то в сентябре, а заканчивалось в декабре. И действительно мы пили очень много лимонада, потому что столько алкоголя принять просто невозможно – умерли бы от алкоголизма", – поделилась артистка.



Потап и Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк

Телеведущая и блогер призналась, что 2018 год она так и не встретила, потому что просто заснула из-за переутомления.

Я тогда устала так, что просто наелась мандаринок и уснула со своей собакой. Когда ты много работаешь и постоянно пытаешься выдавать зрителям качественный продукт, то усталость может победить. Так и случилось…

– рассказала она.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Дантес

2010 Новый год был самым курьезным для артиста. Тогда в составе группы "ДиО.фильмы" он выступал на Майдане в Киеве. Тогда было крайне холодно, однако юные певцы хотели соответствовать имиджу и оделись не под погодные условия. Чтобы согреться, Олейник и Дантес пили водку за кулисами.

"В теплом помещении мы пьянели, но потом выходили и снова пили. В тот вечер мы очень напились, но выступали на сцене. Хотя до конца не могли понять, пьяные мы или трезвые. Нам было холодно и тепло одновременно. Я этот Новый год запомнил надолго", – признался мужчина.



Дантес / Фото из инстаграма звезды

Оля Цибульская

Почти каждый год певица встречает Новый год на сцене. Она рассказала, что один из таких случаев был довольно необычным.

Как-то, еще будучи студенткой, я шла с корпоратива домой пешком с целью сэкономить заработанные деньги. Представьте, в платье и босоножках шла с Пущи-Водицы до Нивок,

– вспомнила знаменитость.



Оля Цибульская / Фото из инстаграма звезды

Ирина Федишин

Звезда тоже очень часто празднует Новый год на работе. Однажды ночь была невероятно насыщена выступлениями.

"Курьезным могу назвать тот Новый год, когда я дала 8 корпоративов за ночь! Последний был в 5-6 утра – именно в это время я приехала в ресторан, где меня ждали невероятно веселые гости. Я еле дышала в том зале", – поделилась она.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды

Злата Огневич

Несколько лет назад артистка работала в двух местах в новогоднюю ночь. После первого выступления она вызвала такси, а в машине забыла весь гонорар.

Что-то этой ночью пошло не так. Конечно, деньги мне никто так и не вернул. Я получила гонорар за другую работу. Но все-таки половину своего заработка потеряла,

– рассказала Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Андрей Данилко

Артист, известный по сценическому образу Верки Сердючки, только несколько раз встречал Новый год дома, а не на концертах. Прошлогодняя новогодняя ночь была исключением. Он потерял обоняние и вкус, поэтому отправился сдавать ПЦР-тест.

Мы в 3 часа ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: "Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу?". Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, мы заболели, и выступление пришлось отменить,

– поделился Андрей Данилко.



Вєрка Сердючка / Фото из инстаграма звезды