За підтримку путінського режиму: Кіркорову та Гагаріній заборонили в'їзд до Естонії на 5 років

Російським артистам Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній заборонили приїжджати до Естонії. Все через підтримку жорстокої війни.

Естонія заборонила в'їзд двом російським артистам, які "відзначилися" підтримкою путінського режиму та війни. До балтійської країни 5 років не зможуть приїжджати Поліна Гагаріна та Філіп Кіркоров.

Читайте також "А що ми тоді там робимо?": Галкін у великодньому привітанні згадав Одесу, Бучу та Маріуполь

Заборонені в Естонії артисти

Рішення про заборонну чинне з 22 квітня. До 22 квітня 2027 року зірки не зможуть відвідувати Естонію та давати там концерти.

Відтак, у Талліні буде скасований цьогорічний виступ Кіркорова та Гагаріної на льодовому катку Tondiraba.

На війні все чорно-біле. Є одна країна, яка напала на іншу. Це режим Путіна вбиває невинних мирних жителів. Кожен, хто це виправдовує, на чорному боці,

– сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Цікаво, що раніше міністерка закордонних справ Естонії не підтримувала "чорний список" артистів. Схоже, думка змінилась

Як Кіркоров та Гагаріна підтримують війну

Попри численні заклики українських друзів-артистів, Філіп Кіркоров вперто мовчав про війну, розв'язану Росією. Він порушив мовчання лише тоді, коли його "подруга" Оксана Марченко просила звільнити чоловіка – лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

У дописі він говорив про так звані "катування" та "нелюдське відношення" до колабораціоніста. Однак ні словом не згадав про українців, яких вбивають росіяни.

Співачка Поліна Гагаріна натомість брала участь у сумнозвісному концерті на Лужниках у Москві з нагоди окупації Криму. Український шоубіз тоді розлютило, що артистка як мати 2 дітей підтримує кремлівську армію.