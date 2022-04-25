Естонія заборонила в'їзд двом російським артистам, які "відзначилися" підтримкою путінського режиму та війни. До балтійської країни 5 років не зможуть приїжджати Поліна Гагаріна та Філіп Кіркоров.

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Заборонені в Естонії артисти

Рішення про заборонну чинне з 22 квітня. До 22 квітня 2027 року зірки не зможуть відвідувати Естонію та давати там концерти.

Відтак, у Талліні буде скасований цьогорічний виступ Кіркорова та Гагаріної на льодовому катку Tondiraba.

На війні все чорно-біле. Є одна країна, яка напала на іншу. Це режим Путіна вбиває невинних мирних жителів. Кожен, хто це виправдовує, на чорному боці,

– сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Цікаво, що раніше міністерка закордонних справ Естонії не підтримувала "чорний список" артистів. Схоже, думка змінилась

Нагадаємо, ще у січні 2021 року Кіркорову на 5 років заборонили в'їзд у Литву. Тоді він намагався оскаржити рішення, але програв апеляцію.

Як Кіркоров та Гагаріна підтримують війну