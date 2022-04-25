Естонія заборонила в'їзд двом російським артистам, які "відзначилися" підтримкою путінського режиму та війни. До балтійської країни 5 років не зможуть приїжджати Поліна Гагаріна та Філіп Кіркоров.
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Заборонені в Естонії артисти
Рішення про заборонну чинне з 22 квітня. До 22 квітня 2027 року зірки не зможуть відвідувати Естонію та давати там концерти.
Відтак, у Талліні буде скасований цьогорічний виступ Кіркорова та Гагаріної на льодовому катку Tondiraba.
На війні все чорно-біле. Є одна країна, яка напала на іншу. Це режим Путіна вбиває невинних мирних жителів. Кожен, хто це виправдовує, на чорному боці,
– сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Цікаво, що раніше міністерка закордонних справ Естонії не підтримувала "чорний список" артистів. Схоже, думка змінилась
Як Кіркоров та Гагаріна підтримують війну
- Попри численні заклики українських друзів-артистів, Філіп Кіркоров вперто мовчав про війну, розв'язану Росією. Він порушив мовчання лише тоді, коли його "подруга" Оксана Марченко просила звільнити чоловіка – лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- У дописі він говорив про так звані "катування" та "нелюдське відношення" до колабораціоніста. Однак ні словом не згадав про українців, яких вбивають росіяни.
- Співачка Поліна Гагаріна натомість брала участь у сумнозвісному концерті на Лужниках у Москві з нагоди окупації Криму. Український шоубіз тоді розлютило, що артистка як мати 2 дітей підтримує кремлівську армію.