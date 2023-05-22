31-летний Артем Пивоваров не в первый раз удивляет публику таким рискованным поступком с "пробежкой" по перилу балкона. Это уже происходило на концерте в Одессе. Тогда певец был без страховки и сопровождения, в то время как в Хмельницком вслед за ним прогнался один из охранников. Инцидент попал на видео и возмутил пользователей инстаграма.

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Артему Пивоварову "досталось" от пользователей соцсетей

В комментариях под видео одни запаниковали из-за того, что Артем Пивоваров дает плохой пример детям, которые от него фанатеют, ходят на концерты, а затем попытаются повторить трюк в реальной жизни. Другим же жалко охранника, который волей-неволей должен был прогнаться за артистом по перилу балкона:

"Может он и супер исполнитель, но поведением подбешивает";

"Голос хороший, а поведение 13-летнего мальчика";

"Обожаю песни, обожаю исполнение, музыку. Все супер, но зачем экстрим делать? Это, если честно, перекрывает талант";

"Вести себя в областной филармонии таким образом, мягко говоря, некультурно. Это при том, что вы, господин Артем, сейчас в большом авторитете у молодежи – будущего Украины";

Вы же понимаете, что вы пример для многих детей. Зачем вы даете им такой пример? Вы хоть где-то писали о том, что "не выполняйте в реальной жизни, не повторяйте, это опасно". Нет, вы еще ко всему шутите и насмехаетесь над теми, кто делает вам целесообразные замечания";

"Очень возмутительно! Детей куча, "хороший" пример. Реально, а как его охраннику?" ;

; "Кто-то подумал об охраннике, о его семье?".

Следует отметить, что на хейт Артем Пивоваров отреагировал с иронией – ответил одной из подписчиц: "Да и человек, честно говоря, не очень".

Реакция Артема Пивоварова на хейт / Скриншот из инстаграма артиста

Однако есть и те, кто поддерживает подобные выходки артиста на концертах:

"В Украине достаточно артистов с другим типом темперамента, можете посещать их концерты. А жизнь и здоровье Артема – это исключительно его ответственность ";

"; "Мое поколение выросло на фильмах о паркуре, и никто не говорил, что это плохой пример";

"Главный каскадер страны скорее прославил того охранника, а не "заставил бегать";

"Так они все не выкупают, что ты делал на своих концертах в 2010 году, а сейчас публика такая хрупкая, что мерзко ".

Напомним, Артема Пивоварова уже критиковали за подобную затею на концерте в Черновцах. Тогда он выступал в драмтеатре, но все равно взобрался на балкон с лепным декором, красным бархатом и золотом. Там певец уселся на поручень и спел "Ой, на горі".