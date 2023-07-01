Тріщить, як порваний динамік, – Юрко Юрченко потрапив до лікарні з майже повною втратою слуху

Музикант та військовий Юрко Юрченко потрапив до лікарні. Він повідомив, що майже повністю втратив слух на одному з останніх концертів.

Лідер гурту Yurkash Юрко Юрченко виступив з благодійним концертом у Києві для "Сталевих жінок Азову". Після виступу артист та військовий опинився у лікарні – він майже повністю втратив слух.

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Юрко Юрченко про втрату слуху

Музикант здивувався, що втратив слух на концерті – бо на "нулі" було й голосніше. Тож назвав це "таким собі прикольчиком для професійного музиканта". Юрко Юрченко припустив, що могло стати причиною та повідомив, що найближчі виступи скасовано.

Можливо перевтома, акубаротравма, наслідки минулих прильотів… Мінуси: Всі найближчі концерти й важливі поїздки скасував. І шумить і гуде, тріщить, як порваний динамік. Від різкого співу пташки шугаюсь, наче від пострілу. Та й в тональність не попадаю,

– зізнався Юрко Юрченко.

"Плюси: Не чую єресь, яку ще несуть навколо на мертвому язику ненависного народу".



Юрко Юрченко в лікарні / Фото з фейсбуку Юрка Юрченка

Зараз співак перебуває у лікарні – інтенсивній терапії на стаціонарі. Він отримує лікування та вірить у те, що слух налагодиться.

Нагадаємо, Юрко Юрченко захищав Київ, а потім вступив до складу добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Раніше він розповідав про те, як вперше потрапив під обстріл: "Падало все ближче і ближче, я вже попрощався з життям, зробив останнє фото". Та музикант повернувся до реальності, коли зрозумів, що це робота – у ній немає місця страху.

Юрко Юрченко не обговорював з сім'єю рішення піти на фронт. На початку свого військового шляху він не мав жодного досвіду, але "був щасливий, що потрібний тут і зараз".