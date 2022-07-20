49-річний Юрко Юрченко, якого всі пам'ятають за хітом "Я йду", розповів, що "насипають" їм часто – гатять і касетними, і фосфорними бомбами. За майже п'ять місяців війни обстріли він сприймає як даність, тоді як під час першого ледь себе опанував.

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Юрко Юрченко про свій перший обстріл на війні

Хтось нас здав, ми вийшли на поле і потрапили під обстріл. Я так швидко ніколи не бігав, і одразу зрозумів, для чого каска. Падало все ближче і ближче, я вже попрощався з життям, зробив останнє фото,

– зізнався Юрко Юрченко.

Однак у реальність його повернули слова побратима: "Люди, ми зараз з вами знаходимося у найкращому місці. Це велика для нас честь". Тоді співак зрозумів, що боротьба з російськими окупантами та наближення перемоги – це робота, де немає місяця страху.

"Коли тобі страшно – ти стаєш тягарем для хлопців, цього не має бути. Це виважена, чітка позиція – розуміти, що це робота", – пояснює артист.

Юрко Юрченко у формі / Фото з фейсбуку співака

Юрко Юрченко вважає, що "тікати від війни – дурна справа", адже ніхто не знає, куди прилетить. Тож навіть під обстрілами він з побратимами виконує свою роботу так, щоб усе працювало як годинник. Зокрема доставляє боєприпаси.

Війна – це не тільки сидіти в окопах чи наступати. Це логістика, це якісь потрібні речі, навіть крем від комарів. У цьому процесі задіяно дуже багато людей,

– зізнається лідер Yurcash.

До слова, актор Володимир Ращук також розповідав про службу, обстріли та звірства росіян, які побачив ще в Ірпені.