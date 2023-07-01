Лидер группы Yurkash Юрко Юрченко выступил с благотворительным концертом в Киеве для "Стальных женщин Азова". После выступления артист и военный оказался в больнице – почти полностью потерял слух.

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Юрко Юрченко о потере слуха

Музыкант удивился, что потерял слух на концерте – потому что на "нуле" было и громче. Поэтому назвал это "этаким прикольчиком для профессионального музыканта". Юрий Юрченко предположил, что могло стать причиной и сообщил, что ближайшие выступления отменены.

Возможно, переутомление, акубаротравма, последствия прошлых прилетов… Минусы: Все ближайшие концерты и важные поездки отменил. И шумит и гудит, трещит, как порванный динамик. От резкого пения птички шугаюсь, как от выстрела. Да и в тональность не попадаю,

– признался Юрко Юрченко.

"Плюсы: Не слышу ересь, которую еще несут вокруг на мертвом языке ненавистного народа".



Юрко Юрченко в больнице / Фото из фейсбука Юрка Юрченко

Сейчас певец находится в больнице – интенсивной терапии на стационаре. Он получает лечение и верит, что слух наладится.

Заметим, если вы хотите помочь Юрке Юрченко в его восстановлении, реквизиты карточек можно найти здесь.