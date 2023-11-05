За його словами, гумористи тепер заробляють у 5 разів менше. Актора поділився, що коміки зараз виступають за гонорари. Однак вони складають лише частку того, що зірки отримували до великої війни – 10-20 відсотків їхніх попередніх гонорарів.

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Юрій Ткач зізнався, скільки заробляє у місяць

Основним джерелом прибутку для гумориста є "95 Квартал". Там він отримує кошти за зйомку. Також Юрій проводить корпоративи й інші приватні заходи.

Квартал — це та історія, яка тримає на плаву. Є зарплатня, вона невелика. Зарплатня за зйомку, вона тримає. Іноді бувають корпоративи, приватні заходи й плюс "подушка", яка в тебе є,

– зазначив Ткач.

Так, актор зізнався, що заробляє приблизно дві тисячі доларів на місяць.

"Багато всього зараз іде на допомогу. Ніхто не париться і так потрібно. Це й шоубізнесу стосується. Уже немає тих гонорарів. Полякова вже за тридцятку не їздить, умовно кажучи. Вперед до перемоги. Уже після перемоги будемо їздити", – підсумував Юрій.

Інтерв'ю з Юрієм Ткачем: дивіться відео онлайн

Скільки інші гумористи заробляють під час війни