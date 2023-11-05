За його словами, гумористи тепер заробляють у 5 разів менше. Актора поділився, що коміки зараз виступають за гонорари. Однак вони складають лише частку того, що зірки отримували до великої війни – 10-20 відсотків їхніх попередніх гонорарів.
Цікаво Сподіваюся на розуміння, – Ткач прокоментував проведення скандального "лакшері" весілля
Юрій Ткач зізнався, скільки заробляє у місяць
Основним джерелом прибутку для гумориста є "95 Квартал". Там він отримує кошти за зйомку. Також Юрій проводить корпоративи й інші приватні заходи.
Квартал — це та історія, яка тримає на плаву. Є зарплатня, вона невелика. Зарплатня за зйомку, вона тримає. Іноді бувають корпоративи, приватні заходи й плюс "подушка", яка в тебе є,
– зазначив Ткач.
Так, актор зізнався, що заробляє приблизно дві тисячі доларів на місяць.
"Багато всього зараз іде на допомогу. Ніхто не париться і так потрібно. Це й шоубізнесу стосується. Уже немає тих гонорарів. Полякова вже за тридцятку не їздить, умовно кажучи. Вперед до перемоги. Уже після перемоги будемо їздити", – підсумував Юрій.
Інтерв'ю з Юрієм Ткачем: дивіться відео онлайн
Скільки інші гумористи заробляють під час війни
- Євген Кошовий раніше ділився, що використовує кошти, зароблені до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, зараз немає таких джерел доходу, які були раніше. Водночас комік поділився, що певний прибуток він отримує з ютубу. Крім того, є заробіток, якщо у Єдиного Кварталу з'являються спонсори.
- Сергій Середа має три джерела доходу – ютуб, весілля та корпоративи, а також проєкт MamaRika. Шоумен заявив, що в першу чергу приділяє свій час і енергію останньому. Втім, від весіль та корпоративів він "не кайфує". Водночас місячний заробіток Сергія зараз становить приблизно 5000 доларів.
- Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла, що заробляє від 100 до 2000 доларів в залежності від місяця. Водночас вона наголосила, що не скаржиться.