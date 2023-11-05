По его словам, юмористы теперь зарабатывают в пять раз меньше. Актера поделился, что комики сейчас выступают за гонорары. Однако они составляют лишь часть того, что звезды получали до большой войны – 10-20 процентов их предыдущих гонораров.
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Юрий Ткач признался, сколько зарабатывает в месяц
Основным источником прибыли для юмориста является "95 Квартал". Там он получает денежные средства за съемку. Также Юрий проводит корпоративы и другие частные мероприятия.
Квартал – это та история, которая держит на плаву. Есть зарплата, она небольшая. Зарплата за съемку, она держит. Иногда бывают корпоративы, частные мероприятия и плюс "подушка", которая у тебя есть,
– отметил Ткач.
Так, актер признался, что зарабатывает примерно две тысячи долларов в месяц.
"Многое сейчас идет на помощь. Никто не парится и так нужно. Это и шоу-бизнеса касается. Уже нет тех гонораров. Полякова уже за тридцатку не ездит, условно говоря. Вперед к победе. Уже после победы будем ездить", — подытожил Юрий.
Интервью с Юрием Ткачем: смотрите видео онлайн
Сколько других юмористов зарабатывают во время войны
- Евгений Кошевой ранее делился, что использует денежные средства, заработанные до начала полномасштабного вторжения. По его словам, сейчас нет таких источников дохода, которые были раньше. В то же время комик поделился, что определенную прибыль получает из ютуба. Кроме того, есть заработок, если у Единого Квартала появляются спонсоры.
- Сергей Среда имеет три источника дохода – ютуб, свадьбы и корпоративы, а также проект MamaRika. Шоумен заявил, что в первую очередь уделяет свое время и энергию последнему. Впрочем, от свадеб и корпоративов он "не кайфует". В то же время месячный заработок Сергея сейчас составляет примерно 5000 долларов.
- Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, что зарабатывает от 100 до 2000 долларов в зависимости от месяца. В то же время она подчеркнула, что не жалуется.