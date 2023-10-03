З'ясувалось, що це сталось в літаку, коли Вікторія з донькою поверталися додому після відпочинку в Туреччині. Під час розмови з коханою Юрій згадав найпатріотичніші українські вислови та найпоширеніші негативні слова про росіян.

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Юрій Ткач потролив росіян

Восени дружина та донька актора відправилась на відпочинок до Туреччини. Як виявилось, там Вікторія та маленька Ліза жили в одному готелі з росіянами. Це сильно дратувало жінку, тому вона активно демонструвала, що є українкою. Зокрема, дружина Юрія Ткача гучно розмовляла рідною мовою з дочкою та чоловіком.

Крім того, коли жінка з дитиною поверталися в Україну, вони знову стикнулися з громадянами країни – терористки. Тож Вікторія вирішила знову показати свою проукраїнську позицію. Вона зателефонувала чоловікові по відео й доволі гучно сказала українською, що вони вже в літаку і повертаються з донькою додому. Юрій зрозумів, що щось там не те і вирішив підіграти дружині.

Все, сонечко. Чекаємо всією Україною. Слава Україні! Смерть ворогам! Путін – х*йло. Русскій воєнний корабль, іді на**й,

– сказав тоді шоумен.

Згодом чоловік довідався, що Вікторія весь цей час розмовляла з Юрієм на динаміку.

Інтерв'ю з Юрієм Ткачем: дивіться відео онлайн

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