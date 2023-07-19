Громадянка Росії грубо поводилась. До того ж вона штовхнула молодшу доньку Олени Світлицької Марійку.
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Конфлікт з росіянкою в Туреччині
Ситуація трапилася в ліфті. Маленька Марійка хотіла натиснути кнопку, де позначають номери поверхів, бо її це подобається. Однак жінка, яка в останній момент забігла до кабіни, різко відштовхнула руку дівчинки. Відтак, Олена запитала, для чого вона це зробила, а жінка їй грубо сказала: "За дітьми своїми слідкуйте".
Як виявилось, невідома була росіянкою. А її хамовиту реакція на дитину викликало те, що вона почула українську мову.
При чому знаєте, чому вона це зробила? Бо одразу почула українську мову. Вона знервована вже така була. У Віри ще було намисто жовто-блакитне,
– пояснила актриса.
"Боже, як вони нас ненавидять, ви навіть не уявляєте", – додала Олена.
Олена Світлицька поскандалила з росіянкою в Туреччині / Скриншот з інстаграм-сторіс
Акторка вже поскаржилась в адміністрацію готелю, де її запевнили, що відреагують на неадекватну поведінку туристки.
До слова, разом з Оленою у літню відпустку поїхала її кума Наталка Денисенко з сином. Днями, вона розповідала, що в Туреччині зараз дуже багато росіян. Окрім цього, акторка розсекретила вартість відпустки на двох з сином. Ціни на відпочинок дуже зросли, тож переліт та готель їй обійшовся 90 тисяч гривень.