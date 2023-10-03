Выяснилось, что это произошло в самолете, когда Виктория с дочерью возвращались домой после отдыха в Турции. Во время разговора с любимой Юрий вспомнил патриотические украинские высказывания и самые распространенные негативные слова о россиянах.
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Юрий Ткач потролил россиян
Осенью жена и дочь актера отправилась на отдых в Турцию. Как оказалось, там Виктория и маленькая Лиза жили в одной гостинице с россиянами. Это сильно раздражало женщину, поэтому она активно демонстрировала, что является украинкой. В частности, жена Юрия Ткача громко разговаривала на родном языке с дочерью и мужем.
Кроме того, когда женщина с ребенком возвращались в Украину, они снова столкнулись с гражданами страны – террористки. Поэтому Виктория решила снова показать свою проукраинскую позицию. Она позвонила мужу по видео и довольно громко сказала по-украински, что они уже в самолете и возвращаются с дочерью домой. Юрий понял, что что-то там не то и решил подыграть жене.
Все, солнышко. Ждем всей Украиной. Слава Украине! Смерть врагам! Путин – х*йло. Русский военный корабль, иди на**й,
– сказал тогда шоумен.
Впоследствии мужчина узнал, что Виктория все это время разговаривала с ним на динамике.
Интервью с Юрием Ткачем: смотрите видео онлайн
Как другие украинские звезды реагируют на россиян
- Украинская актриса Елена Светлицкая вместе со своими дочками Машей и Верой летом также ездили на отдых в Турцию. В отпуске случился неприятный инцидент с русской. Гражданка страны-агрессорки неэтично вела себя – толкнула младшую дочь актрисы. Эта ситуация произошла в лифте. Маленькая Маша хотела нажать кнопку, где обозначают номера этажей, потому что ей это нравится. Однако женщина, которая в последний момент забежала в кабину, резко оттолкнула руку девочки. Как впоследствии оказалось, хамскую реакцию на ребенка вызвало то, что россиянка услышала украинский язык.
- Певица Санта Димопулос во время полномасштабной войны живет за границей. Как-то она вспомнила, что вступила в жесткую перепалку с русским в Монако.
- Певица SHADU в Молдове столкнулась с россиянкой, которая набросилась на нее через сине-желтый флаг. Она облила артистку кофе, толкалась и кричала "слава России" – все едва не завершилось дракой.