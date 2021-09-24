Юрій Горбунов зізнався, чи готова Осадча народити йому доньку

У серпні Катя Осадча стала багатодітною мамою – народила третього хлопчика Данила. Це другий син для Юрія Горбунова, однак він все ще мріє про доньку. Як на це реагує його зіркова дружина, дізнавайтеся нижче.

Юрій Горбунов про майбутню доньку

Третього сина 38-річна Катя Осадча народила через чотири з половиною роки після того, як подарувала коханому первістка Івана. Попри те, що з моменту останніх пологів знаменитості минув усього місяць, Юрій Горбунов уже заїкається про доньку.

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Однак багатодітна матуся відверто не готова до четвертої вагітності. За словами шоумена, для початку вони повинні виховати спільних синів – Івана та Данила.

Коли я починаю цю тему, вона каже: "Припини, будь ласка". Поки про це мова не йде. Маємо одного старшого, другого – меншого, треба з ним розібратися,

– заявив Юрій Горбунов.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму шоумена

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Юрій Горбунов про молодшого сина

У лютому ведучий зізнався, що був на пологах з Катею Осадчою, коли вона народжувала Івана. Навіть після проходження спеціальних курсів для майбутніх татусів він постійно плакав, однак наважився на партнерські пологи вдруге.

Я був на пологах, перерізав пуповину. Це неймовірні враження, думаю, можна порівняти з польотом у космос,

– поділився Юрій Горбунов.

Зазначимо, зіркове подружжя довго не розсекречувало ім'я новонародженого сина й зробило це лише на початку вересня. Так, публіка вважала, що Катя Осадча та Юрій Горбунов уже охрестили Данила. Однак шоумен зізнався, що хрестини лише в планах.

"Кумів ми вже підібрали, але ще не хрестили. Треба зробити поки тепло, поки зима не прийшла", – розповів ведучий. Він додав, що серед хрещених батьків Данила будуть зірки українського шоу-бізу.

хрещеним батьком 4-річного Івана є репер і продюсер Потап, який з Каменських живе по-сусідству з Осадчою та Горбуновим.