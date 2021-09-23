Українська ведуча Катя Осадча – багатодітна матуся, адже окрім синів від Юрія Горбунова також виховує сина Іллю від першого шлюбу. Юнак поїхав на навчання до Сполучених Штатів.

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Ким стане найстарший син Осадчої

Шоумен Юрій Горбунов розповів про старшого сина. За його словами, Ілля після завершення навчання стане програмістом.

Я б хотів, щоб він повернувся на батьківщину. Коли люди отримують освіту за кордоном, треба, щоб вони поверталися додому і будували державу,

– підкреслив ведучий.

Юрій Горбунов також відповів на запитання, чи може Ілля стати співаком. Адже на дні народженні шоумена юнак заспівав кілька пісень під власний акомпанемент гітари, а згодом до нього приєдналась Настя Каменських.

Телеведучий поділився, що Ілля не планував йти у шоу-бізнес й працювати з зірковою матусею. Однак його плани цілком можуть змінитися.



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Зазначимо, цьогоріч Катя Осадча мало не вперше показала обличчя свого сина від першого шлюбу. Вона поділилась фото з Іллею з випускного вечора та захопила схожістю з сином. У червні хлопець закінчив міжнародну школу Kyiv International School.

Вже через кілька місяців телезірка похвалилась успіхами старшого сина. Вона поділилась, що Ілля вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона. За словами його дідуся, юнак здійснив свою мрію.