Юрій Горбунов про майбутню доньку
Третього сина 38-річна Катя Осадча народила через чотири з половиною роки після того, як подарувала коханому первістка Івана. Попри те, що з моменту останніх пологів знаменитості минув усього місяць, Юрій Горбунов уже заїкається про доньку.
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Однак багатодітна матуся відверто не готова до четвертої вагітності. За словами шоумена, для початку вони повинні виховати спільних синів – Івана та Данила.
Коли я починаю цю тему, вона каже: "Припини, будь ласка". Поки про це мова не йде. Маємо одного старшого, другого – меншого, треба з ним розібратися,
– заявив Юрій Горбунов.
Катя Осадча і Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму шоумена
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Юрій Горбунов про молодшого сина
У лютому ведучий зізнався, що був на пологах з Катею Осадчою, коли вона народжувала Івана. Навіть після проходження спеціальних курсів для майбутніх татусів він постійно плакав, однак наважився на партнерські пологи вдруге.
Я був на пологах, перерізав пуповину. Це неймовірні враження, думаю, можна порівняти з польотом у космос,
– поділився Юрій Горбунов.
Зазначимо, зіркове подружжя довго не розсекречувало ім'я новонародженого сина й зробило це лише на початку вересня. Так, публіка вважала, що Катя Осадча та Юрій Горбунов уже охрестили Данила. Однак шоумен зізнався, що хрестини лише в планах.
"Кумів ми вже підібрали, але ще не хрестили. Треба зробити поки тепло, поки зима не прийшла", – розповів ведучий. Він додав, що серед хрещених батьків Данила будуть зірки українського шоу-бізу.