Юрій Горбунов про майбутню доньку

Третього сина 38-річна Катя Осадча народила через чотири з половиною роки після того, як подарувала коханому первістка Івана. Попри те, що з моменту останніх пологів знаменитості минув усього місяць, Юрій Горбунов уже заїкається про доньку.

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Однак багатодітна матуся відверто не готова до четвертої вагітності. За словами шоумена, для початку вони повинні виховати спільних синів – Івана та Данила.

Коли я починаю цю тему, вона каже: "Припини, будь ласка". Поки про це мова не йде. Маємо одного старшого, другого – меншого, треба з ним розібратися,

– заявив Юрій Горбунов.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму шоумена

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Юрій Горбунов про молодшого сина

У лютому ведучий зізнався, що був на пологах з Катею Осадчою, коли вона народжувала Івана. Навіть після проходження спеціальних курсів для майбутніх татусів він постійно плакав, однак наважився на партнерські пологи вдруге.

Я був на пологах, перерізав пуповину. Це неймовірні враження, думаю, можна порівняти з польотом у космос,

– поділився Юрій Горбунов.

Зазначимо, зіркове подружжя довго не розсекречувало ім'я новонародженого сина й зробило це лише на початку вересня. Так, публіка вважала, що Катя Осадча та Юрій Горбунов уже охрестили Данила. Однак шоумен зізнався, що хрестини лише в планах.

"Кумів ми вже підібрали, але ще не хрестили. Треба зробити поки тепло, поки зима не прийшла", – розповів ведучий. Він додав, що серед хрещених батьків Данила будуть зірки українського шоу-бізу.

Нагадаємо, хрещеним батьком 4-річного Івана є репер і продюсер Потап, який з Каменських живе по-сусідству з Осадчою та Горбуновим.