Український телеведучий Юрій Горбунов перебував на партнерських пологах разом з Катею Осадчою 4 роки тому. Він розповів про його враження після народження сина.

У подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої рівно 4 роки тому народився син. Ведучий був на пологах та зізнався, що зрозумів, що чоловіки набагато слабші, аніж жінки. І якби він опинився на місці дружини, навряд чи витримав народження дитини.

Актуально Співачка Кетрін Макфі вперше стала мамою

Юрій Горбунов про досвід партнерських пологів

Як виявилося, телезірка старанно готувався до пологів. Юрій Горбунов ходив на спеціальні курси, вивчав, як саме мають проходити пологи. Ведучий додав, що теорія та практика – зовсім різні.

Втім, його ніщо не змогло вибити з колії. За словами Горбунова, у нього було відчуття, що в минулому житті він був повитухою. Юрій впевнений – жінки сильніші, аніж чоловіки. І він у цьому переконався раз і на все життя.

Я увесь цей час плакав. Особливо, коли малюк 45 хвилин спав на мені,

– розповів ведучий.

Юрій Горбунов зізнався, що обов'язково "змусив" би кожного чоловіка бути присутніми на пологах. Він неабияк здивувався тому, що після появи на світ діти краще відчувають тата, аніж маму.

Річ у тім, що малюк ще в животі чує голос тата напряму, отож встигає до нього прив'язатися. Без сумнівів, у цей момент краще бути з коханою жінкою та крихітною дитиною.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим онлайн:

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов та Катя Осадча пишно відсвяткували 4-річчя сина Івана. Фото та відео з вечірки можна переглянути за посиланням.