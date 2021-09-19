Обличчя старшого сина Івана Катя Осадча і Юрій Горбунов показали лише після того, коли йому виповнилося 4 роки. Судячи з цього, світ не скоро дізнається, на кого схожий молодший нащадок пари. Зірки, хоч і неохоче, однак публікують світлини з одномісячним Данилом.

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Сімейну фотосесію вони влаштували незадовго після народження малюка на задньому дворі свого заміського маєтку. Для появи у кадрі подружжя обрало family look – білі футболки та джинси. Тоді як новонародженого Данила батьки загорнули в білий конверт.

Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчимось бути батьками одразу двох маленьких дітей,

– зворушливо підписала Катя Осадча в інстаграмі.

"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости, синочку, здоровим і щасливим! Вітаю тебе, моя Катю Осадча", – проникливо звернувся до дружини й сина Юрій Горбунов.

Фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова з наймолодшим сином

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму ведучого