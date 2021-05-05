Юрій Горбунов захопив мережу кумедним фото з сином: рідкісний кадр з Туреччини

Українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відпочиває в сонячній Туреччині. Заразом вони діляться яскравими кадрами з відпустки. Шоумен показав, як проводить час з сином.
Нещодавно телеведуча Катя Осадча полетіла в Туреччину для зйомок програми "Світське життя". Там зірка оголосила про третю вагітність та залишилась відпочивати у теплих краях із сином та чоловіком Юрієм Горбуновим.
До слова Вагітна Катя Осадча показала нові фото з відпустки: чарівні кадри
Фото Юрія Горбунова з сином
Шоумен, так само, як і його дружина, показує чарівні фото з відпустки. Зокрема, він поділився з прихильниками новою світлиною з 4-річним сином Іваном.
Перед камерою Іван позує разом із зірковим батьком. Вони сперлись руками на невелику кам'яну вежу, яка побудована під кутом до землі. Тому здається, що шоумен з сином начебто рухають цю будівлю.
Юрій Горбунов з Іваном одягнені стильно та по-літньому. Телеведучий постав у білих шортах, жовтій футболці та сорочці кольору хакі. Натомість 4-річний малюк позує у синіх шортах та білій футболці.
"Бо разом – ми сила", – написав шоумен під фото.
Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Зазначимо, Юрій Горбунов багато часу проводить із сином. На особистій сторінці він показує, як розважається з Іваном:
- На вихідних шоумен з сином часто розмальовують картинки;
- Чоловік іноді дивиться мультфільми разом з малюком;
- Нещодавно телеведучий показав, як плавав з Іваном у басейні..