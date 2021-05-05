Юрій Горбунов захопив мережу кумедним фото з сином: рідкісний кадр з Туреччини

Українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відпочиває в сонячній Туреччині. Заразом вони діляться яскравими кадрами з відпустки. Шоумен показав, як проводить час з сином.

Нещодавно телеведуча Катя Осадча полетіла в Туреччину для зйомок програми "Світське життя". Там зірка оголосила про третю вагітність та залишилась відпочивати у теплих краях із сином та чоловіком Юрієм Горбуновим.

До слова Вагітна Катя Осадча показала нові фото з відпустки: чарівні кадри

Фото Юрія Горбунова з сином

Шоумен, так само, як і його дружина, показує чарівні фото з відпустки. Зокрема, він поділився з прихильниками новою світлиною з 4-річним сином Іваном.

Перед камерою Іван позує разом із зірковим батьком. Вони сперлись руками на невелику кам'яну вежу, яка побудована під кутом до землі. Тому здається, що шоумен з сином начебто рухають цю будівлю.

Юрій Горбунов з Іваном одягнені стильно та по-літньому. Телеведучий постав у білих шортах, жовтій футболці та сорочці кольору хакі. Натомість 4-річний малюк позує у синіх шортах та білій футболці.

"Бо разом – ми сила", – написав шоумен під фото.



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зазначимо, Юрій Горбунов багато часу проводить із сином. На особистій сторінці він показує, як розважається з Іваном: