Недавно телеведущая Катя Осадчая полетела в Турцию для съемок программы "Светская жизнь". Там звезда объявила о третьей беременности и осталась отдыхать в теплых краях с сыном и мужем Юрием Горбуновым.

К слову Беременная Катя Осадчая показала новые фото из отпуска: волшебные кадры

Фото Юрия Горбунова с сыном

Шоумен так же, как и его жена, показывает волшебные фото из отпуска. В частности, он поделился с поклонниками новой фотографией с 4-летним сыном Иваном.

Перед камерой Иван позирует вместе со звездным отцом. Они оперлись руками на небольшую каменную башню, которая построена под углом к ​​земле. Поэтому кажется, что шоумен с сыном как будто двигают это сооружение.

Юрий Горбунов с Иваном одеты стильно и по-летнему. Телеведущий появился в белых шортах, желтой футболке и рубашке цвета хаки. В то же время 4-летний малыш позирует в синих шортах и ​​белой футболке.

"Потому что вместе – мы сила", – написал шоумен под фото.



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Отметим, Юрий Горбунов много времени проводит с сыном. На личной странице он показывает, как развлекается с Иваном: