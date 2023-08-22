Думаю, "вовчиці" все приймуть, – Юрій Горбунов припустив, чи повернеться Олег Винник в Україну

Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов раніше дружив та співпрацював зі співаком Олегом Винником. Тепер він прокоментував його втечу за кордон. На думку артиста, нещодавнє інтерв'ю Винника було "ні про що".

Влітку Винник вперше за півтора роки війни вийшов на зв'язок з шанувальниками та дав перше інтерв'ю. У ньому він нарешті озвучив ім'я дружини та розповів про своє перебування в Німеччині.

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Горбунов зізнався, що він до повномасштабної війни співпрацював з Олегом Винником. Саме продюсер запросив співака у свій проєкт "Скажене весілля". Виявляється, Винник не одразу погодився на пропозицію, адже боявся за свій імідж.

До цього ми співпрацювали. Він знімався в нас у "Скаженому весіллі" і співав разом з Олексієм. Така в нас була робоча співпраця. Хоча Олег з самого початку важко йшов на контакт. Він не хотів спочатку зніматись, переживав, як це вплине на його імідж. А потім погодився і не шкодував,

– поділився Юрій Горбунов.

Ведучий прокоментував втечу співака до Німеччини. На його думку, важко сказати, чи приймуть українці Винника, який жодного разу не повертався додому.

"Можливо, "вовчиці" усе приймуть і скажуть: "О, Олег повернувся, класно". Тому що коли його немає, ніби і нема про що говорити… Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, то нічого немає. Мені здається, навіть якщо ти стаєш на граблі, потрібно все одно щось робити", – висловився Горбунов.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео

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