Телеведуча днями показувала свого 20-річного сина. Шанувальники відзначили, що хлопець схожий на Осадчу, як дві краплі води.

Цікаво Я не служив в армії, – Юрій Горбунов зізнався, чи готовий піти на фронт, якщо отримає повістку

Журналістка запитала ведучого та продюсера Юрія Горбунова про закиди щодо сина Осадчої, який проживає за кордоном, а не воює на фронті. Виявляється, зіркове подружжя хейтили за те, що Ілля вчиться в США, не повертається до України та не йде воювати.

Водночас Горбунов вважає, що українці просто звинувачують один одного.

Це історія нашого пошуку ворога всередині країни. Комусь тригерить, а комусь це потрібно, хтось цим займається і хтось це "роздмухує". А втомлені люди це підтримують, хоча на наступний день, судячи по тому, як люди вибачаються, змінюють свою думку, тому що емоція спадає,

– висловився Юрій.

На його думку, людям нецікава правда і вони отримують задоволення від хейту.

Сам Горбунов зізнався, що стоїть на обліку. Він переконаний, що в тилу може зробити більше, ніж на фронті. Однак зазначив – якщо потрібно буде, то піде воювати.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео

Що відомо про сина Катерини Осадчої

20-річний Ілля – син ведучої від першого шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком. Хлопець дуже схожий на зіркову маму.

Зараз він живе в США. Нагадаємо, що Ілля закінчив міжнародну школу Kyiv International School і вступив у Мерілендський університет. Хлопець зараз вчиться на програміста.

Додамо, що зіркове подружжя має трьох синів. Іллі 20 років, середньому Івану – 6, а Данило наймолодший, йому 1,5 року.

Раніше Юрій Горбунов розповідав, що старший син Осадчої прийняв його як вітчима. Цікаво, що Олег Поліщук, з яким Катя одружилася у 18 років, також знайомий з Горбуновим.