Украинская ведущая Катя Осадчая – многодетная мама, ведь кроме сыновей от Юрия Горбунова также воспитывает сына Илью от первого брака. Юноша уехал на учебу в США.

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Кем станет старший сын Осадчей

Шоумен Юрий Горбунов рассказал о старшем сыне. По его словам, Илья после завершения обучения станет программистом.

Я бы хотел, чтобы он вернулся на родину. Когда люди получают образование за границей, надо, чтобы они возвращались домой и строили государство,

– подчеркнул ведущий.

Юрий Горбунов также ответил на вопрос, может ли Илья стать певцом. Ведь на дне рождении шоумена юноша спел несколько песен под собственный аккомпанемент гитары, а затем к нему присоединилась Настя Каменских.

Телеведущий поделился, что Илья не планировал идти в шоу-бизнес и работать со звездной мамочкой. Однако его планы вполне могут измениться.



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Отметим, в этом году Катя Осадчая чуть ли не впервые показала лицо своего сына от первого брака. Она поделилась фото с Ильей с выпускного вечера и восхитила сходством с сыном. В июне парень окончил международную школу Kyiv International School.

Уже через несколько месяцев телезвезда похвасталась успехами старшего сына. Она поделилась, что Илья поступил в Мэрилендский университет в пригороде Вашингтона. По словам его дедушки, юноша осуществил свою мечту.