Ілля майже не з'являється на публіці, тому його нові фото чи подробиці щодо життя завжди цікавлять громадськість. На святкуванні дня народження вітчима хлопець потішив гостей своїм співом.

До слова У вишиванках і з бандуристами: Юрій Горбунов гучно відсвяткував день народження

Син Каті Осадчої грав на гітарі

Первісток ведучої виступив перед гостями. Він під власний акомпанемент гітари виконав декілька пісень, чим неабияк потішив зіркову матусю, її коханого та всіх гостей.

"Ілля розірвав свято", – з гордістю підписувала відео Осадча.

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Згодом до Іллі приєдналася Настя Каменських. Виконавиця дружить з сім'єю Осадчої та Горбунова, тому була серед запрошених гостей. Разом із первістком подруги артистка виконала декілька пісень. Катя зазначила, що пишається Іллею.

Син Каті Осадчої співає з Настею Каменських: дивіться відео онлайн

Також ведуча поділилася світлиною, де показала, як її молодший син Іван співав разом із хрещеним батьком – Потапом.



Дует Потапа і сина Горбунова та Осадчої / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої