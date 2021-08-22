Юрій Горбунов показав знайомство 4-річного сина з маленьким братом: миловидне фото

Український телеведучий Юрій Горбунов та його дружина Катя Осадча стали батьками другого спільного сина. Вони знайомлять новонародженого малюка з його старшим братом.

Успішна телеведуча Катя Осадча втретє стала мамою зранку 19 серпня. Попри те, що зірка зовсім не очікувала, що народить сина так рано, вона щаслива від зустрічі з малюком. Тепер сім'я у повному складі проводить час разом.

До слова Катя Осадча показала, як годує малюка грудьми: фото з пологового будинку

Знайомство братів – синів Каті Осадчої

Шоумен Юрій Горбунов опублікував миловидне фото з двома синами – 4-річним та новонародженим. Іван із зацікавленням спостерігав за молодшим братом та доторкнувся до його голівки рукою.

Ймовірно, це фото зроблене ще в пологовому будинку. Коли Катя Осадча ще відновлювалась після третіх пологів, син Іван приходив до зіркової матусі з букетом квітів.

"Привіт, братику!". Наші хлопці знайомляться!

– написав Юрій Горбунов під фото.



Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Реакція мережі

Шанувальники зіркового подружжя дуже раді поповненню у їхній сім'ї. Нове фото малюка разом з братом замилувало мережу:

"Яке це щастя. Ще потрібно лапочку-дочку";

"Найщиріші привітання";

"Молодці. Чудова сім'я. Здоров'я усім";

"Милота";

"У вас такі гарні сини. Я так щиро за вас рада. Люблю вас";

"Найцінніше у світі";

"Які милі".

Раніше Катя Осадча також показувала, як Іван спостерігає за крихітним братом. Хлопчик навіть заявив, що обов'язково буде возити коляску з малюком.



Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз



Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз