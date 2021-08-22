Успешная телеведущая Катя Осадчая третий раз стала мамой утром 19 августа. Несмотря на то, что звезда совсем не ожидала, что родит сына так рано, она счастлива от встречи с малышом. Теперь семья в полном составе проводит время вместе.

К слову Катя Осадчая показала, как кормит малыша грудью: фото из роддома

Знакомство братьев – сыновей Кати Осадчей

Шоумен Юрий Горбунов опубликовал милое фото с двумя сыновьями – 4-летним и новорожденным. Иван с интересом наблюдал за младшим братом и коснулся его головки рукой.

Вероятно, это фото сделано еще в роддоме. Когда Катя Осадчая еще восстанавливалась после третьих родов, сын Иван приходил к звездной мамочке с букетом цветов.

"Привет, брат!". Наши ребята знакомятся!

– написал Юрий Горбунов под фото.



Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

Реакция сети

Поклонники звездной пары очень рады пополнению в их семье. Новое фото малыша вместе с братом очаровало сеть:

"Какое это счастье. Еще нужно лапочку-дочку";

"Самые искренние поздравления";

"Молодцы. Замечательная семья. Здоровья всем";

"Милота";

"У вас такие красивые дети. Я так искренне за вас рада. Люблю вас";

"Самое ценное в мире";

"Какие милые".

Ранее Катя Осадчая также показывала, как Иван наблюдает за крохотным братом. Мальчик даже заявил, что обязательно будет возить коляску с малышом.



Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграм-сториз



Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграм-сториз