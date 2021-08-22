Успешная телеведущая Катя Осадчая третий раз стала мамой утром 19 августа. Несмотря на то, что звезда совсем не ожидала, что родит сына так рано, она счастлива от встречи с малышом. Теперь семья в полном составе проводит время вместе.
К слову Катя Осадчая показала, как кормит малыша грудью: фото из роддома
Знакомство братьев – сыновей Кати Осадчей
Шоумен Юрий Горбунов опубликовал милое фото с двумя сыновьями – 4-летним и новорожденным. Иван с интересом наблюдал за младшим братом и коснулся его головки рукой.
Вероятно, это фото сделано еще в роддоме. Когда Катя Осадчая еще восстанавливалась после третьих родов, сын Иван приходил к звездной мамочке с букетом цветов.
"Привет, брат!". Наши ребята знакомятся!
– написал Юрий Горбунов под фото.
Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграма Юрия Горбунова
Реакция сети
Поклонники звездной пары очень рады пополнению в их семье. Новое фото малыша вместе с братом очаровало сеть:
- "Какое это счастье. Еще нужно лапочку-дочку";
- "Самые искренние поздравления";
- "Молодцы. Замечательная семья. Здоровья всем";
- "Милота";
- "У вас такие красивые дети. Я так искренне за вас рада. Люблю вас";
- "Самое ценное в мире";
- "Какие милые".
Ранее Катя Осадчая также показывала, как Иван наблюдает за крохотным братом. Мальчик даже заявил, что обязательно будет возить коляску с малышом.
Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграм-сториз
Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграм-сториз