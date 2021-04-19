Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином: миловидне фото

Український шоумен Юрій Горбунов поділився з прихильниками новим фото з сином. Він показав, як дивився з 4-річним Іваном мультики.

Українське подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова вважається взірцевим. Вони часто показують, як проводять час з 4-річним сином. Цього разу на особистій сторінці новою світлиною поділився телеведучий, він замилував мережу миловидним кадром.

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Юрій Горбунов показав світлину, зроблену у вітальні. Зірковий батько із сином позували на дивані перед телевізором та дивилися мультфільми. Шоумен ніжно обійняв Івана, розчуливши цим прихильників.

Телеведучий постав перед камерою в синій кофті та джинсах. Натомість його 4-річний син був одягнений у синю футболку та шорти. Батька з сином сфотографували зі спини, щоб таким чином приховати обличчя Івана. Зазначимо, що Юрій Горбунов раніше розповідав, що не показуватиме лиця сина без його дозволу.



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зіркові батьки та їхні діти: