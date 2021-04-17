Влад та Ліліана є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Після того, як вони показали обличчя сина, прихильники ще більше стежать за їхнім життям і приділяють увагу кожній публікації.
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Нові фото Ліліани та Леона
Зіркова матуся та її первісток позували у яскравій фотостудії, сидячи на пральній машині. Ліліана постала перед камерою у жовтому топі на тонких бретелях, малинових спортивних штанах і зелених кросівках. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж в коричневих відтінках.
Маленький Леон зображений на фото поруч із матусею у білій футболці з червоним принтом, темно-синіх шортах, довгих шкарпетках і кросівках.
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Правила сім'ї Влада та Ліліани Ями
У дописі кохана танцівника розповіла, які правила панують у їхній сім'ї.
- Ще до народження Леона закохані вирішили, що в них завжди буде одна лінія виховання: "Мама і тато – одна команда провідників для Леона".
- У присутності сина вони ніколи не з'ясовують стосунки та не сваряться.
- Щодня Влад та Ліліана говорять слово "люблю" один одному та йому. В результаті постійно чують слова любові від первістка.
- Закохані завжди ставляться з повагою один до одного та до інших людей.