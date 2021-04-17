Влад та Ліліана є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Після того, як вони показали обличчя сина, прихильники ще більше стежать за їхнім життям і приділяють увагу кожній публікації.

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Нові фото Ліліани та Леона

Зіркова матуся та її первісток позували у яскравій фотостудії, сидячи на пральній машині. Ліліана постала перед камерою у жовтому топі на тонких бретелях, малинових спортивних штанах і зелених кросівках. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж в коричневих відтінках.

Маленький Леон зображений на фото поруч із матусею у білій футболці з червоним принтом, темно-синіх шортах, довгих шкарпетках і кросівках.

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Правила сім'ї Влада та Ліліани Ями

У дописі кохана танцівника розповіла, які правила панують у їхній сім'ї.