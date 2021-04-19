Сімейні світлини завжди по-особливому цікавлять прихильників артистів. Однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі є Джамала, яка часто поширює у своєму інстаграмі зворушливі знімки.

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Нове фото сина Джамали з дідусем

19 квітня молодшому синові виконавиці Селіму-Гіраю виповнюється 10 місяців. З цієї нагоди Джамала поширила в мережі кадр, який зробила у власній квартирі в Києві, де малюк позує разом із дідусем. Батько співачки мило усміхається онукові. Він насолоджується кожним моментом, який проводить з донькою та внуками.

Через те, що коїться у світі, хочеться святкувати не тільки місяці, але і дні. Святкувати кожен день життя! І не тільки малечі, але й батьків, родичів, близьких. Хочеться обійняти й ніколи не відпускати! Обіймайте частіше своїх близьких. Будьте здорові!

– написала в публікації зіркова матуся.



Батько та молодший син Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Підписники Джамали активно коментують таку зворушливу та чуттєву публікацію.