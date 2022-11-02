У час війни в українців є нові кумири. Тепер це військові та політичні діячі, які щодня наближають нашу перемогу. Вся країна пишається головнокомандувачем ЗСУ, який разом з армією постійно працює задля спільної мети.
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Горбунов сфотографувався з Залужним
Ймовірно, ведучий зробив цю фотографію на одному з заходів на підтримку України. Горбунов позував з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Видно, що така зустріч обох потішила.
Валерій Федорович позував у військовій формі, з усмішкою на обличчі. Він неодноразово казав, що Україні важко, наші захисники постійно перебувають у надскладних умовах і по-справжньому виборюють перемогу. Але Залужний ніколи не втрачає віру в те, що перемога зовсім близько і намагається надати цю віру всім українцям.
У дописі під фото Горбунов поділився емоціями від зустрічі: "Коли поруч людина, з якою спокійно та надійно".
Юрій Горбунов і Валерій Залужний / Фото з інстаграму ведучого
У коментарях підписники Горбунова засипали Залужного компліментами.
- "Людина, яка увійде в історію. Здоров'я нашому Залужному!"
- "Дякуємо, пане Залужний! Найкращий! Сил вам! Тримаймося!"
- "Залужний – наш герой. Всі наші захисники – сила і слава. Така гордість за Україну! Що в нас є і буде ще більше таких людей!"
- "Справжній лідер!"
- "Ви наш ангел. Молимося за вас. Слава Україні!"