У час війни в українців є нові кумири. Тепер це військові та політичні діячі, які щодня наближають нашу перемогу. Вся країна пишається головнокомандувачем ЗСУ, який разом з армією постійно працює задля спільної мети.

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Горбунов сфотографувався з Залужним

Ймовірно, ведучий зробив цю фотографію на одному з заходів на підтримку України. Горбунов позував з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Видно, що така зустріч обох потішила.

Валерій Федорович позував у військовій формі, з усмішкою на обличчі. Він неодноразово казав, що Україні важко, наші захисники постійно перебувають у надскладних умовах і по-справжньому виборюють перемогу. Але Залужний ніколи не втрачає віру в те, що перемога зовсім близько і намагається надати цю віру всім українцям.

У дописі під фото Горбунов поділився емоціями від зустрічі: "Коли поруч людина, з якою спокійно та надійно".



Юрій Горбунов і Валерій Залужний / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях підписники Горбунова засипали Залужного компліментами.