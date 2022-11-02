Во время войны у украинцев есть новые кумиры. Теперь это военные и политические деятели, ежедневно приближающие нашу победу. Вся страна гордится главнокомандующим ВСУ, который вместе с армией постоянно работает ради общей цели.
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Горбунов сфотографировался с Залужным
Вероятно, ведущий сделал эту фотографию на одной из мер в поддержку Украины. Горбунов позировал с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Видно, что такая встреча обоих порадовала.
Валерий Федорович позировал в военной форме с улыбкой на лице. Он неоднократно говорил, что Украине тяжело, наши защитники постоянно находятся в сверхсложных условиях и по-настоящему борются за победу. Но Залужный никогда не теряет веру в то, что победа совсем близка и пытается дать эту веру всем украинцам.
В посте под фото Горбунов поделился эмоциями от встречи: "Когда рядом человек, с которым спокойно и надежно".
Юрий Горбунов и Валерий Залужный / Фото из инстаграмма ведущего
В комментариях подписчики Горбунова засыпали Залужного комплиментами.
- "Человек, который войдет в историю. Здоровье нашему Залужному!"
- "Спасибо, господин Залужный! Лучший! Сил вам! Держимся!"
- "Залужный – наш герой. Все наши защитники – сила и слава. Такая гордость за Украину! Что у нас есть и будет еще больше таких людей!"
- "Настоящий лидер!"
- "Вы наш ангел. Молимся за вас. Слава Украине!"