Зворушливий ролик Кім опублікував на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 569 тисяч користувачів мережі.
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Віталій Кім показав домашнього улюбленця
Глава Миколаївської ОВА та улюбленець українців розповів, що рудого котика породи Мейн-Кун йому привезли з Одеси. Кошеня назвали Марчело. Тепер воно житиме вдома в Кіма й тішитиме у такий складний час. На відео, яким поділився Кім, Марчело грається з пензликом.
Знайомтеся, з Одеси приїхав новий член сім'ї. Звати Марчело,
– написав Віталій під відео.
Підписники Кіма вже засипали котика компліментами й бажають, щоб він приніс Україні перемогу.
- "Нехай цей котик принесе нам перемогу!"
- "Який гарний котик!"
- "Боже, яке щастя руденьке!"
- "Він просто лев! Красень!"
- "Клас, красунчик!"