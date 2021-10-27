Юрій Горбунов показав домашні фото з молодшим сином

У серпні цього року Катя Осадча народила Юрію Горбунову другого сина. Малюка назвали Данилом. Зіркові батьки поки не показують його обличчя, однак активно публікують домашні фото зі спини. Новий кадр розчулив мережу.

51-річний Юрій Горбунов доводить, що він зразковий батько, який присвячує дітям увесь вільний час. Навіть йогою шоумен займається з сином на руках.

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Традиційне ранкове тренування чоловік Каті Осадчої провів з двомісячним Данилом. З фото видно, що ведучий розстелив килимок у просторій вітальні й одягнув спортивну форму. На руках він тримав молодшого сина, якого зворушливо пригортав до себе.

"Позаймався Данило з татком йогою", – з гумором підписав Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена