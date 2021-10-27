Юрій Горбунов показав домашні фото з молодшим сином
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
У серпні цього року Катя Осадча народила Юрію Горбунову другого сина. Малюка назвали Данилом. Зіркові батьки поки не показують його обличчя, однак активно публікують домашні фото зі спини. Новий кадр розчулив мережу.
51-річний Юрій Горбунов доводить, що він зразковий батько, який присвячує дітям увесь вільний час. Навіть йогою шоумен займається з сином на руках.
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Традиційне ранкове тренування чоловік Каті Осадчої провів з двомісячним Данилом. З фото видно, що ведучий розстелив килимок у просторій вітальні й одягнув спортивну форму. На руках він тримав молодшого сина, якого зворушливо пригортав до себе.
"Позаймався Данило з татком йогою", – з гумором підписав Юрій Горбунов.
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоуменаДо слова, не так давно Катя Осадча показувала сімейні кадри з Туреччини. На них вона була зображена з коханим чоловіком і двомісячним Данилом. Ті фото підірвали мережу – зібрали 110 тисяч лайків.
Нові фото зіркового батька з крихітним сином розчулили мережу. Горбунова записали коментарями з компліментами:
- "Респект тим татам, які встають вночі до своєї дитини, а вдень граються з нею, коли мама зайнята";
- "Заразом і до червоної доріжки треба привчати. Краса яка";
- "Такі миленькі обоє";
- "Яке щастя";
- "Маленький козачок";
- "Дуже рада за вас, здоров'я і щастя".