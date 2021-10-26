Два місяці тому Катя Осадча народила сина, який став другою спільною дитиною для неї та Горбунова. Тепер ведуча поєднує роботу та материнство, однак не забуває приділяти час ще й коханому.

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Романтичний вечір Осадчої та Горбунова

Після робочого дня, вклавши синів спати, ведучі вирішили разом відпочити. Вони зробили селфі на дивані у вітальні заміського маєтку. Катя була одягнена в синій кардиган, волосся зібрала в недбалий пучок, а на обличчя не наносила косметику. Юрій лежав у білій сорочці. Вони обіймали один одного, цілували та просто насолоджувалися моментом. Це був затишний осінній вечір біля каміна.

"Дітей вклали, тепер у нас побачення", – з усмішкою написала Катерина.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Скриншот інстаграм-сторіз Осадчої

Юрій Горбунов в інстаграм-сторіз поширив фото, де кохана цілує його в лоб.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Скриншот інстаграм-сторіз Горбунова

Нагадаємо, Осадча та Горбунов зовсім нещодавно повернулися з відпочинку в Туреччині. Поки в Україні холодно, вони вирішили з синами провести час на узбережжі теплого моря та поніжитися на сонечку.