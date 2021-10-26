Два місяці тому Катя Осадча народила сина, який став другою спільною дитиною для неї та Горбунова. Тепер ведуча поєднує роботу та материнство, однак не забуває приділяти час ще й коханому.
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Романтичний вечір Осадчої та Горбунова
Після робочого дня, вклавши синів спати, ведучі вирішили разом відпочити. Вони зробили селфі на дивані у вітальні заміського маєтку. Катя була одягнена в синій кардиган, волосся зібрала в недбалий пучок, а на обличчя не наносила косметику. Юрій лежав у білій сорочці. Вони обіймали один одного, цілували та просто насолоджувалися моментом. Це був затишний осінній вечір біля каміна.
"Дітей вклали, тепер у нас побачення", – з усмішкою написала Катерина.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Скриншот інстаграм-сторіз Осадчої
Юрій Горбунов в інстаграм-сторіз поширив фото, де кохана цілує його в лоб.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Скриншот інстаграм-сторіз Горбунова