51-летний Юрий Горбунов доказывает, что он примерный отец, посвящающий детям все свободное время. Даже йогой шоумен занимается с сыном на руках.
К теме Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели вечер вместе: романтические фото
Традиционную утреннюю тренировку муж Кати Осадчей провел с двухмесячным Данилом. На фото видно, что ведущий расстелил коврик в просторной гостиной и надел спортивную форму. На руках он держал младшего сына, которого трогательно прижимал к себе.
"Даниил занимался с папой йогой", – с юмором подписал Юрий Горбунов.
Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена
Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена
Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена
Новые фото звездного отца с крошечным сыном умиляли сеть. Горбунова засыпали комментариями с комплиментами:
- "Респект тем папам, которые встают ночью к своему ребенку, а днем играют с ним, когда мама занята";
- "Сейчас и к красной дорожке надо приучать. Красота какая";
- "Такие миленькие оба";
- "Какое счастье";
- "Маленький казачок";
- "Очень рада за вас, здоровья и счастья".