51-летний Юрий Горбунов доказывает, что он примерный отец, посвящающий детям все свободное время. Даже йогой шоумен занимается с сыном на руках.

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Традиционную утреннюю тренировку муж Кати Осадчей провел с двухмесячным Данилом. На фото видно, что ведущий расстелил коврик в просторной гостиной и надел спортивную форму. На руках он держал младшего сына, которого трогательно прижимал к себе.

"Даниил занимался с папой йогой", – с юмором подписал Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена