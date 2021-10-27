51-летний Юрий Горбунов доказывает, что он примерный отец, посвящающий детям все свободное время. Даже йогой шоумен занимается с сыном на руках.

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Традиционную утреннюю тренировку муж Кати Осадчей провел с двухмесячным Данилом. На фото видно, что ведущий расстелил коврик в просторной гостиной и надел спортивную форму. На руках он держал младшего сына, которого трогательно прижимал к себе.

"Даниил занимался с папой йогой", – с юмором подписал Юрий Горбунов.

Юрій Горбунов з сином Данилом
Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена

Юрій Горбунов з сином Данилом
Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена

Юрій Горбунов з сином Данилом
Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена

Новые фото звездного отца с крошечным сыном умиляли сеть. Горбунова засыпали комментариями с комплиментами:

  • "Респект тем папам, которые встают ночью к своему ребенку, а днем ​​играют с ним, когда мама занята";
  • "Сейчас и к красной дорожке надо приучать. Красота какая";
  • "Такие миленькие оба";
  • "Какое счастье";
  • "Маленький казачок";
  • "Очень рада за вас, здоровья и счастья".