Юрій Горбунов у костюмі Миколая з'явився на новорічному ранку сина: кумедна реакція хлопчика

18 грудня 2021 , 15:53
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Джерело:

інстаграм Юрія Горбунова

Усі без винятку малюки чекають 19 грудня, аби отримати подарунки від Святого Миколая. У дітей з садочка сина Юрія Горбунова було подвійне щастя, бо презенти їм роздавав сам зірковий шоумен.

51-річний телеведучий Юрій Горбунов заради сина переодягнувся у Святого Миколая й подарував радість не лише своєму сину Івану, а й діткам з його групи в садочку. Він зізнався, що завдяки акторській освіті зіграв Чудотворця так, що навіть 4-річний Іван не впізнав.

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Було дві задачі – щоб Святому Миколаю рукав не відірвали, і щоб Іван не впізнав тата! Театральна освіта допомогла,
– з гумором поділився Горбунов.

Хлопчик, як і інші малюки, повірив у новорічне диво – разом зі всіма дітьми смикав Святого Миколая за рясу.

До слова, Горбунов з'явився в садочку в розкішному золотистому вбранні з вишивкою, шапці-митрі, з довгою бородою і навіть в окулярах. Схоже, цей елемент "для прикриття" спрацював.

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Нагадаємо, минулого Нового року Юрій Горбунов теж вітав сина в костюмі Миколая. Тоді він вбрався у червоний кожух, шапку та причепив білу бороду.

Реакція мережі на Горбунова в костюмі Святого Миколая 

Фанів Юрія Горбунова розсмішила реакція Івана. Вони помітили, що малюк підозріло розглядав Святого Миколая. На відміну від самого шоумена, публіка вважає, що хлопчик таки впізнав батька: 

  • "Здається впізнав, підозріло дивиться";
  • "Здається, Іван щось запідозрив"; 
  • "Іван якось підозріло дивиться"; 
  • "Іван то поглядає"; 
  • "Освіта освітою, а Іван таки впізнав"; 
  • "Іван засумнівався";
  • "Іван про щось здогадується, але Миколай – супер".
Автор: Марина Джура