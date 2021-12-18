Юрій Горбунов у костюмі Миколая з'явився на новорічному ранку сина: кумедна реакція хлопчика

Усі без винятку малюки чекають 19 грудня, аби отримати подарунки від Святого Миколая. У дітей з садочка сина Юрія Горбунова було подвійне щастя, бо презенти їм роздавав сам зірковий шоумен.

51-річний телеведучий Юрій Горбунов заради сина переодягнувся у Святого Миколая й подарував радість не лише своєму сину Івану, а й діткам з його групи в садочку. Він зізнався, що завдяки акторській освіті зіграв Чудотворця так, що навіть 4-річний Іван не впізнав.

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Було дві задачі – щоб Святому Миколаю рукав не відірвали, і щоб Іван не впізнав тата! Театральна освіта допомогла,

– з гумором поділився Горбунов.

Хлопчик, як і інші малюки, повірив у новорічне диво – разом зі всіма дітьми смикав Святого Миколая за рясу.

До слова, Горбунов з'явився в садочку в розкішному золотистому вбранні з вишивкою, шапці-митрі, з довгою бородою і навіть в окулярах. Схоже, цей елемент "для прикриття" спрацював.

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Реакція мережі на Горбунова в костюмі Святого Миколая

минулого Нового року Юрій Горбунов теж вітав сина в костюмі Миколая . Тоді він вбрався у червоний кожух, шапку та причепив білу бороду.

Фанів Юрія Горбунова розсмішила реакція Івана. Вони помітили, що малюк підозріло розглядав Святого Миколая. На відміну від самого шоумена, публіка вважає, що хлопчик таки впізнав батька: