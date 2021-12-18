51-летний телеведущий Юрий Горбунов ради сына переоделся в Святого Николая и подарил радость не только своему сыну Ивану, но и детям из его группы в садике. Он признался, что благодаря актерскому образованию сыграл Чудотворца так, что даже 4-летний Иван не узнал.

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Было две задачи – чтобы Святому Николаю рукав не оторвали, и чтобы Иван не узнал папу! Театральное образование помогло,

– с юмором поделился Горбунов.

Мальчик, как и другие малыши, поверил в новогоднее чудо – вместе со всеми детьми дергал Святого Николая за рясу.

К слову, Горбунов появился в саду в роскошном золотистом наряде с вышивкой, шапке-митре, с длинной бородой и даже в очках. Похоже, этот элемент "для прикрытия" сработал.

Юрий Горбунов в образе Святого Николая / Фото из инстаграма шоумена

Юрий Горбунов в образе Святого Николая / Фото из инстаграма шоумена

Юрий Горбунов в образе Святого Николая / Фото из инстаграма шоумена

Напомним, в прошлом году Юрий Горбунов тоже приветствовал сына в костюме Николая. Тогда он нарядился в красный тулуп, шапку и прицепил белую бороду.

Реакция сети на Горбунова в костюме Святого Николая

Фанов Юрия Горбунова рассмешила реакция Ивана. Они заметили, что малыш подозрительно разглядывал Святого Николая. В отличие от самого шоумена, публика считает, что мальчик таки узнал отца: