51-річний телеведучий Юрій Горбунов заради сина переодягнувся у Святого Миколая й подарував радість не лише своєму сину Івану, а й діткам з його групи в садочку. Він зізнався, що завдяки акторській освіті зіграв Чудотворця так, що навіть 4-річний Іван не впізнав.

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Було дві задачі – щоб Святому Миколаю рукав не відірвали, і щоб Іван не впізнав тата! Театральна освіта допомогла,

– з гумором поділився Горбунов.

Хлопчик, як і інші малюки, повірив у новорічне диво – разом зі всіма дітьми смикав Святого Миколая за рясу.

До слова, Горбунов з'явився в садочку в розкішному золотистому вбранні з вишивкою, шапці-митрі, з довгою бородою і навіть в окулярах. Схоже, цей елемент "для прикриття" спрацював.

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена

Нагадаємо, минулого Нового року Юрій Горбунов теж вітав сина в костюмі Миколая. Тоді він вбрався у червоний кожух, шапку та причепив білу бороду.

Реакція мережі на Горбунова в костюмі Святого Миколая

Фанів Юрія Горбунова розсмішила реакція Івана. Вони помітили, що малюк підозріло розглядав Святого Миколая. На відміну від самого шоумена, публіка вважає, що хлопчик таки впізнав батька: