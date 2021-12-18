51-річний телеведучий Юрій Горбунов заради сина переодягнувся у Святого Миколая й подарував радість не лише своєму сину Івану, а й діткам з його групи в садочку. Він зізнався, що завдяки акторській освіті зіграв Чудотворця так, що навіть 4-річний Іван не впізнав.
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Було дві задачі – щоб Святому Миколаю рукав не відірвали, і щоб Іван не впізнав тата! Театральна освіта допомогла,
– з гумором поділився Горбунов.
Хлопчик, як і інші малюки, повірив у новорічне диво – разом зі всіма дітьми смикав Святого Миколая за рясу.
До слова, Горбунов з'явився в садочку в розкішному золотистому вбранні з вишивкою, шапці-митрі, з довгою бородою і навіть в окулярах. Схоже, цей елемент "для прикриття" спрацював.
Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена
Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена
Юрій Горбунов в образі Святого Миколая / Фото з інстаграму шоумена
Реакція мережі на Горбунова в костюмі Святого Миколая
Фанів Юрія Горбунова розсмішила реакція Івана. Вони помітили, що малюк підозріло розглядав Святого Миколая. На відміну від самого шоумена, публіка вважає, що хлопчик таки впізнав батька:
- "Здається впізнав, підозріло дивиться";
- "Здається, Іван щось запідозрив";
- "Іван якось підозріло дивиться";
- "Іван то поглядає";
- "Освіта освітою, а Іван таки впізнав";
- "Іван засумнівався";
- "Іван про щось здогадується, але Миколай – супер".