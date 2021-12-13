У щільному робочому графіку зіркового подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова знайшлось місце для спільного відпочинку. Ведучі проводять італійські вихідні у Римі.
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Катя Осадча і Юрій Горбунов в Італії
Подружжя активно діляться спільними світлинами на сторінці в інстаграмі. Помітно, що в Римі вже активно готуються до різдвяних та новорічних свят, адже на вулицях вже виблискують ялинки та багато декорацій.
Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим в грудні – машина часу, телепортація в теплу осінь,
– написала Катя Осадча під фото.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
У Римі подружжя гуляло містом, відвідувало архітектурні пам'ятки та просто насолоджувалося теплом.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Для прогулянки Римом Катя Осадча підібрала повсякденне, але стильне вбрання. Вона одягнула чорні широкі штани, білий комфортний светр з фігурною в'язкою та темну куртку. Зірка зібрала волосся у хвіст. Перед камерою вона позувала без макіяжу, тож похизувалась натуральною вродою.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Активні шанувальники знаменитого подружжя залишають безліч коментарів під відпочинковими фото:
- "Чудові";
- "Ви найкраща і найміцніша родина в Україні";
- "Щасливі й задоволені";
- "Навіть колір очей схожий. Супер";
- "Вау, яка краса";
- "Чудова традиція";
- "Сім'я – це клас, так тримати".